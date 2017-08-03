Студент инсценировал своё похищение, чтобы проверить, как сильно его любит отец

Китайский подросток начал сомневаться в том, любит ли его собственный отец, и решил проверить это очень неординарным способом: он инсценировал собственное похищение и требовал выкуп.

По словам издания Daily Mail, 18-летний парень, именуемый Чжу, снял видео, на котором он лежит на полу со связанными руками и ногами, с кляпом во рту, а его "избивают" и поливают водой незнакомцы. Эту запись он отправил своему отцу и потребовал выкуп в 100 тысяч юаней (приблизительно 900 тысяч рублей), чтобы остановить "похитителей", которые хотели продать его органы.

Получив сообщение, отец Чжу немедленно связался с полицией, и те выяснили, что парень заселился в отель в провинции Чжэцзян за шесть дней до записи видео, но не поверили в эту информацию. Они решили нагрянуть в снятый номер и обнаружили, что простыни в нём смяты и царит беспорядок. Однако спустя несколько минут к ним вышел сам Чжу, целый и невредимый.

Полицейские сразу всё поняли: они раскусили, что парень инсценировал своё похищение. Сам Чжу подтвердил их догадки, он рассказал, что чувствовал, будто отец совсем не заботится о нём, и решил проверить, любит ли он его на самом деле или нет.

Эта жестокая шутка имела совсем нешуточные последствия: мать поставила на уши всех родственников, чтобы собрать деньги на выкуп, бабушку госпитализировали из-за перенесённого ею потрясения, два подельника Чжу были задержаны по подозрению в шантаже и вымогательстве, а сам парень принёс свои извинения всем, кто за него так сильно переживал.