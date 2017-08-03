"Не позволяйте целовать вашего ребёнка! Так мой сын заразился опасным герпесом"

Малышу пришлось бороться за свою жизнь после того, как он заразился герпесом от друга, поцеловавшего его.

Джулиано Рождерс, которому всего 14 месяцев, подхватил вирус герпеса первого типа от близкого друга родителей, у которого часто проявляется это заболевание. По сообщению газеты Metro, спустя неделю после того, как его поцеловали, малыш был госпитализирован с губами, покрытыми болезненными и кровоточащими пузырьками. К счастью, мальчик получил своевременное лечение антибиотиками и постепенно идёт на поправку.

Сначала врачи подумали, что у него грипп или ящур, но пузырьки распространялись с катастрофической скоростью Сэмми, мама Джулиано

Позже язвы начали распространяться по всему лицу, а далее перешли на шею. Малышу становилось всё хуже и хуже, а матери было не менее больно наблюдать за тем, как её сын страдает. Ей пришлось обратиться в несколько больниц, и только на четвёртый раз врачи поняли, что это был герпес.

Если бы доктора вовремя не взялись за лечение Джулиано, он мог бы умереть, однако всё закончилось благополучно. Сэмми пытается предупредить других родителей о том, как для ребёнка может быть опасен вирус герпеса. Она призывает их мыть руки каждый раз, когда они касаются ребёнка, и не приближаться к малышам, если у них самих появилась болячка. У маленьких детей слабый иммунитет, и даже такая инфекция может иметь катастрофические последствия.