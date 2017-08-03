44-летняя женщина переспала с подростком, притворившись 15-летней в Facebook

Женщину, которая создала ложный аккаунт девочки, чтобы соблазнить 15-летнего парня, вывела на чистую воду мать подростка. Она застукала парочку, когда та занималась сексом в его спальне.

Мария Дент, 44-летняя жительница английского графства Эссекс, создала на "Фейсбуке" аккаунт девочки, используя ненастоящее имя и фотографии, чтобы втереться в доверие к мальчику-подростку. Вскоре их переписка вышла на новый уровень и стала более интимной, сообщает издание Daily Mail. Женщина разговаривала с парнем о любви, и во время их первой встречи они стали целоваться.

Вторая встреча прошла ещё более бурно: Дент совратила мальчика в его собственной спальне. Их незаконные действия были разоблачены, когда мама подростка застукала их в постели. Этот инцидент получил широкий общественный резонанс в Эссексе, и теперь службы опеки призывают родителей провести со своими детьми воспитательные беседы, чтобы те не становились жертвами сексуальных преступлений при помощи соцсетей.

Представ перед судом, Мария Дент признала факт интимной связи с несовершеннолетним, и теперь ей грозит тюрьма. Мальчик сообщил следствию, что не был инициатором никаких действий, однако не сопротивлялся и вступил в связь с женщиной по собственной воле. Вынесение приговора отсрочили на сентябрь, чтобы провести психологическую экспертизу.