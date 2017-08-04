Учёные впервые устранили наследственную болезнь, исправив ген эмбриона

Мир генной инженерии уже несколько недель гудит словно пчелиный улей — в США международной команде учёных удалось "отремонтировать" мутировавший ген, который приводит к развитию болезней сердца у человеческого эмбриона.

Результаты первого подобного исследования под эгидой Орегонского университета были опубликованы в журнале Nature. Согласно обнародованным данным, теперь медики могут излечивать семьи, страдающие от наследственных заболеваний. Звучит замечательно, но медики не торопятся использовать эту методику на практике.

Такая операция может вызвать появление "смоделированных" младенцев, то есть родители будут готовы отдать любые деньги, чтобы наделить своих детей особыми чертами. Учёные надеются, что генное моделирование будет использовано исключительно для лечения больных людей. По словам генетиков, скрининг во время беременности уже позволяет родителям избежать некоторых генетических заболеваний.

Генетики призывают правительства стран принять глобальный запрет на клонирование и генное модифицирование детей Фото: © Flickr/Ed Uthman

Вопреки опасениям учёных, эмбриолог Шухрат Миталипов, который возглавлял операцию, заявил, что их целью было исправить гены, вызывающие заболевания, а не заниматься их модифицированием. Учёные использовали специальный инструмент для редактирования генов под сложным названием CRISPR-Cas9, который работает как пара молекулярных ножниц. С их помощью они нацеливались на ген, который способствует развитию гипертрофической кардиомиопатии, болезни, из-за которой умирают здоровые люди.