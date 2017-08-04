В Саудовской Аравии откроют отдельный пляж для девушек в бикини

Наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд рассказал о планах смягчить политику в отношении женского пляжного отдыха. Власти Саудовской Аравии планируют открыть пляж, где представительницы прекрасного пола смогут не только снять абайю, но и облачиться в бикини.

Данные правила будут применяться к пляжам нового курорта на берегу Красного моря, который планируют построить на северо-западе страны, сообщает The Telegraph. Таким образом, разрешение надевать бикини должно повысить привлекательность Саудовской Аравии для туристов из других стран мира, а не упростить жизнь местных женщин.

Женщины Саудовской Аравии обязаны носить чёрные абайи — закрытые платья. Также женщины не могут передвигаться без сопровождения, водить машину, использовать автобусы и общаться с мужчинами

Строительство нового курорта начнётся в 2019 году, его первый этап завершится к 2022 году. Правительство Саудовской Аравии рассчитывает, что за два десятилетия его посетит не менее миллиона туристов. Таким образом страна планирует укрепить экономику и перестать напрямую зависеть от торговли нефтью.