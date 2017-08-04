Брачный эксперт из Лондона: Женитесь на русских девушках, а не на местном быдле

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Брачный эксперт из Лондона: Женитесь на русских девушках, а не на местном быдле

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Фото © facebook/Richard La Ruina

37-летний Ричард Ла Руина, эксперт по знакомствам из Кембриджа и автор двух книг, дал несколько советов англичанам, желающим найти жену. В частности, Ричард настоятельно рекомендует отправляться на поиски второй половины в Восточную Европу.

<p>Фото © facebook/<a href="https://www.facebook.com/Richard-La-Ruina-76651171061/" target="_blank">Richard La Ruina</a></p>

Эксперт призвал британских мужчин отказаться от браков с англичанками, поскольку те чрезмерно эмансипированы и часто имеют лишний вес. Вместо этого он предлагает обратить внимание на женщин из Восточной Европы, а в особенности из России.

Русские женщины — это всё, что нужно. Вы можете отправиться в Россию и легко найти женщину, которая выглядит как супермодель, имеет степень магистра и при этом играет на скрипке

Ричард Ла Руина

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/Richard-La-Ruina-76651171061/" target="_blank">facebook/Richard La Ruina</a></p>

Сам Ричард поступил именно так: в 2015 году он познакомился с русской девушкой Катей, которая и стала его женой. Мужчина настаивает, что именно восточноевропейские девушки отличаются от других красотой, умом и хорошими манерами и англичанкам стоит брать с них пример.

Я всегда грущу, что моим красивым русским подружкам трудно приехать в Англию из-за виз и всего такого. Для британских парней было бы находкой, если бы в их стране было больше восточноевропейских девушек

Ричард Ла Руина

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/Richard-La-Ruina-76651171061/" target="_blank">facebook/Richard La Ruina</a></p>

При этом Ричард подчеркнул, что девушки из России понравятся сторонникам традиционных ценностей, желающим построить классические и даже патриархальные отношения, стать главой семьи.

Если мужчина хочет, чтобы его жена пила пиво, смотрела футбол вместе с ним и вообще была "своим парнем", то ему не стоит искать невесту из России

Ричард Ла Руина

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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