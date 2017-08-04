Пара узнала, что 28 лет растила чужого сына, заметив, что он "слишком красивый"

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Пара узнала, что 28 лет растила чужого сына, заметив, что он "слишком красивый"

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Семейная пара из Китая целых 28 лет воспитывала чужого ребёнка. Это стало известно благодаря ДНК-тесту, который сделал отец, увидев, что его сын вырос подозрительно симпатичным.

Своими сомнениями отец молодого человека поделился с женой — его смутило, что сын вырос слишком красивым. По данным китайского телеканала Kanka News, который заинтересовался этой историей, 28-летний парень не является биологическим ребёнком ни одного из родителей.

По существующей на данный момент версии, в Шанхайской больнице в 1989 году паре попросту вручили не того ребёнка. "Мать", имя которой китайские СМИ не публикуют и называют её Чжан, рассказала, что они с мужем были обеспокоены внешностью молодого человека. Следует отметить, что пара разошлась в 2004 году, потому что муж обвинял Чжан в изменах.

У него большие глаза и совсем другой нос. Его отец не так хорошо выглядит, да и вообще они с ним не похожи

Чжан

Сам парень, которого в публикации называют Вангом, признался, что пребывает в шоке от результатов ДНК-теста. Он до сих пор не может смириться с этой мыслью, ведь столько лет искренне верил, в то, что живёт с настоящими родителями. Он подал иск против больницы и занялся поиском своих биологических родителей и настоящего ребёнка своих опекунов. Мать потребовала компенсацию в размере 1,3 миллиона юаней (11 миллионов рублей).

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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