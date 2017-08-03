В Бразилии нашли мёртвую летучую мышь, которая родилась с двумя головами

Бразильские учёные пребывают в полном замешательстве после того, как они нашли идеально сохранившиеся останки двухголовой летучей мыши.

По словам издания The Sun, это всего лишь третий зафиксированный случай сросшихся летучих мышей, именно поэтому учёные с таким рвением изучают их останки. Находка была сделана под деревом манго, и учёные сделали вывод о том, что летучие мыши были мертворождёнными — рядом с ними были найдены остатки плаценты.

Мы думаем, что мать этих близнецов жила на манговом дереве — там же она и родила. Надеемся, что этот образец вызовет интерес к эмбриологии и к нашим исследованиям в этой области Марсело Ногуйера, профессор

О феномене сиамских близнецов, на самом деле, известно довольно мало. Согласно статистике, шанс того, что у женщины родятся сросшиеся близнецы, равняется 1:200 000. При этом у людей выживаемость составляет около 15%, а у животных она значительно ниже.

Рентген находки показал, что у летучих мышей отдельные головы и шеи, но потом они сливаются в одно туловище. Также у них есть два отдельных сердца одинакового размера. Общая ширина находки, включая размах крыльев, составляет 13 сантиметров. Найденные летучие мыши принадлежат к роду фруктоядных листоносов.