Семья переехала жить в зоопарк за £625 тыс. к 300 животным, исполнив мечту детей

Кроме семейства Твиди в зоопарке проживает 300 животных, включая змей, львов, леопардов, крокодилов и даже кенгуру, и в обязанности членов семьи теперь будет входить уход за ними.
У нас уже есть 30 домашних животных, поэтому мы привыкли жить с питомцами, но это, очевидно, переход на совершенно новый уровень
Дин Твиди
Дин Твиди рассказал, что друзья и семья были потрясены, когда узнали об их новом приключении. Изначально семья планировала найти ферму, где смогли бы с комфортом разместиться их питомцы, но не устояла перед возможностью поселиться в зоопарке.
Дети — Пейдж, Софи и Сара — пребывают в восторге от идеи родителей. А вот окружающие порой реагируют на такое решение Твиди весьма скептически.
Когда мы говорим людям о том, что мы сделали, нам часто приходится повторять это несколько раз, прежде чем они поймут, что не ослышались
Дин Твиди
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