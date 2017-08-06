Семья переехала жить в зоопарк за £625 тыс. к 300 животным, исполнив мечту детей

Хорошие родители водят детей в зоопарк, а Дин и Трейси Твиди из Великобритании просто переехали туда вместе с тремя дочерьми. Жильё в зоопарке недалеко от Аберистуита, Уэльс, обошлось им в £625 тысяч (~ 50 млн. рублей).

Кроме семейства Твиди в зоопарке проживает 300 животных, включая змей, львов, леопардов, крокодилов и даже кенгуру, и в обязанности членов семьи теперь будет входить уход за ними.

У нас уже есть 30 домашних животных, поэтому мы привыкли жить с питомцами, но это, очевидно, переход на совершенно новый уровень Дин Твиди

Дин Твиди рассказал, что друзья и семья были потрясены, когда узнали об их новом приключении. Изначально семья планировала найти ферму, где смогли бы с комфортом разместиться их питомцы, но не устояла перед возможностью поселиться в зоопарке.

Дети — Пейдж, Софи и Сара — пребывают в восторге от идеи родителей. А вот окружающие порой реагируют на такое решение Твиди весьма скептически.