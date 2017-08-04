Милкшейк везли через всю страну, чтобы исполнить последнее желание умирающей

В одном из ресторанов Огайо приготовили последнее желание женщины, умирающей от неизлечимой болезни. Молочный коктейль, который она хотела выпить в последние минуты жизни, везли ей через всю Америку.

Эмили Померанц находилась в хосписе под Вашингтоном со страшным диагнозом — рак поджелудочной железы. Она знала, что в скором времени умрёт, и единственное, чего бы ей хотелось сделать перед смертью, — это выпить шоколадно-молочный коктейль из кафе, что расположено в её родном городке. О своём желании она рассказала её другу Сэму Кляйну, и он связался с владельцами этого самого кафе и договорился о междугородней доставке.

Заветная посылка прибыла к своему получателю за четыре дня до его смерти. Владелец ресторана рассказал телеканалу Fox News, что за 47-летнюю историю им никогда не поступало столь необычных заказов. Он даже не был уверен, что им удастся провернуть эту операцию. Господин Фелло (владелец ресторана) положил напиток в сухой лёд и оплатил скорую ночную доставку по стране в размере 123 долларов. Плотно упакованный коктейль, преодолев 600 километров, проехал через всю страну.