Милкшейк везли через всю страну, чтобы исполнить последнее желание умирающей

Эмили Померанц находилась в хосписе под Вашингтоном со страшным диагнозом — рак поджелудочной железы. Она знала, что в скором времени умрёт, и единственное, чего бы ей хотелось сделать перед смертью, — это выпить шоколадно-молочный коктейль из кафе, что расположено в её родном городке. О своём желании она рассказала её другу Сэму Кляйну, и он связался с владельцами этого самого кафе и договорился о междугородней доставке.
Заветная посылка прибыла к своему получателю за четыре дня до его смерти. Владелец ресторана рассказал телеканалу Fox News, что за 47-летнюю историю им никогда не поступало столь необычных заказов. Он даже не был уверен, что им удастся провернуть эту операцию. Господин Фелло (владелец ресторана) положил напиток в сухой лёд и оплатил скорую ночную доставку по стране в размере 123 долларов. Плотно упакованный коктейль, преодолев 600 километров, проехал через всю страну.
Попробовав свой любимый коктейль, Эмили была вне себя от радости. Здорово, что с ней произошло что-то хорошее в последние дни жизни
Сэм Кляйн
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