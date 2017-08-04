Учёные из США: Те, кто позже начинает смотреть порно, становятся плейбоями

Новейшее исследование показало, что мужчины, которые в подростковом возрасте начинают смотреть порно, увеличивают шансы в будущем стать плейбоями. Однако те, кто увидел порно в более раннем возрасте, скорее всего, станут сексистами и с большим пренебрежением будут относиться к женщинам.

В рамках исследования были опрошены 330 мужчин в возрасте от 17 до 54 лет. Учёных интересовало, в каком возрасте они впервые посмотрели порно и как это отразилось на их дальнейшей жизни. Кроме того, они ответили на 46 вопросов, предназначенных для определения их отношения к женщинам и к сексу, рассказывает издание The Sun. Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции Американской психологической ассоциации в Вашингтоне.

Средний возраст первого просмотра порно составил 13 лет и 4 месяца. Минимальный — 5 лет, а максимальный — 26 лет

Большинство мужчин указало, что их первый опыт ознакомления с порнографией был случайным (43,5%), преднамеренно его начали смотреть 33,4%, а принудительно — 17,2%. Учёным удалось выяснить, что чем моложе был мужчина, когда впервые посмотрел клубничку, тем вероятнее, что он захочет власти над женщинами. Однако чем старше подросток во время первого просмотра, тем больше шансов, что он станет неразборчивым и беспорядочным в интимных отношениях.

Интересным выводом стало то, что характер воздействия во время ознакомления с порнографией (сам, случайно или заставили) никак не повлиял на отношение к сексу и порнографии. Исследователи считают, что всё-таки более всего на сексуальное поведение мужчины влияет не порнография, а религия, сексуальная активность и первый сексуальный опыт.