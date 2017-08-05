Леопард ударил мордой в грязь, но вышел победителем в схватке с рыбой (8 фото)

В национальном парке "Чобе" леопард решил порыбачить. Ему настолько хотелось отведать свежепойманной рыбки, что он даже нырнул за ней в грязь, сообщает Daily Mail.

Фотографу Джеймсу Гиффорду удалось понаблюдать за рыбалкой леопарда во время сафари в Ботсване.

На кадрах можно увидеть, как грациозная кошка выходит на охоту к иссушенной реке Чобе в Ботсване, Южная Африка.

Фотограф внимательно наблюдал, как кошка сначала медленно ходила вдоль реки и принюхивалась. Затем она резко остановилась и стала всматриваться в мутную воду.

Учуяв добычу, леопард аккуратно вошёл в грязную воду, засунул туда морду и через несколько секунд вышел на поверхность с крупным сомом в зубах.

Мне повезло увидеть это чудо-явление. Ему с первой попытки удалось выловить рыбу Джеймс Гиффорд

Стоит отметить, что несмотря на то, что леопард был полностью в грязи, выглядел он всё равно грациозно.