Леопард ударил мордой в грязь, но вышел победителем в схватке с рыбой (8 фото)

Фотографу Джеймсу Гиффорду удалось понаблюдать за рыбалкой леопарда во время сафари в Ботсване.
На кадрах можно увидеть, как грациозная кошка выходит на охоту к иссушенной реке Чобе в Ботсване, Южная Африка.
Фотограф внимательно наблюдал, как кошка сначала медленно ходила вдоль реки и принюхивалась. Затем она резко остановилась и стала всматриваться в мутную воду.
Учуяв добычу, леопард аккуратно вошёл в грязную воду, засунул туда морду и через несколько секунд вышел на поверхность с крупным сомом в зубах.
Мне повезло увидеть это чудо-явление. Ему с первой попытки удалось выловить рыбу
Джеймс Гиффорд
Стоит отметить, что несмотря на то, что леопард был полностью в грязи, выглядел он всё равно грациозно.
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