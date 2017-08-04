В Японии создали мороженое, которое не тает даже под горячим воздухом из фена

Японские учёные из Научно-исследовательского центра развития биотерапии в городе Канадзава решили позаботиться о тех, кто постоянно пачкается мороженым, и создали нетающий молочный десерт. Для этого они использовали экстракт клубники — полифенол, который помогает закрепить форму сладкого, сообщает Asahi Shimbun.
溶けないアイス？— kuu (@310Kuu) 9 июля 2017 г.
金粉かけて食べるやつ。
金アレあんねんけど食べてみた
アナフィラキシーなったらどーしよ(⊙ө⊙)笑#石川県 #金沢 #ひがし茶屋街 #溶けないアイス #金粉 pic.twitter.com/Wd7ooPeP2e
Причём новый сорт получился случайно: у кондитера оставалось много клубники, уже потерявшей товарный вид, и он принялся экспериментировать, добавляя полифенол в десерты.
Мороженое не растает и его форма никак не изменится даже под воздействием горячего воздуха из фена
Учёные
Японский журналист решил проверить мороженое на практике, и оно не растаяло за пять минут при температуре +28 градусов.
#溶けないアイス屋さん #溶けないアイス #kanazawaアイス #ねごどる— ふたな (@meeeeei_htn) 19 июля 2017 г.
めいめいと相合傘になりました。
(@Mei_negodoll @usagi_negodoll @negoto_toydoll ) pic.twitter.com/ijfSkCrUd0
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