"Я согласен!" Друг жениха стал невестой на фотосессии, пока та была занята

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"Я согласен!" Друг жениха стал невестой на фотосессии, пока та была занята

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Как хорошо, когда есть такие друзья, которые готовы помочь тебе не только в самые трудные минуты, но и когда у тебя не хватает времени на выполнение важных дел. Чтобы день не прошёл просто так, этот лучший друг жениха решил заменить невесту в предсвадебной фотосессии, пока она была очень занята.

За несколько дней до свадьбы у жениха Дошински и его невесты в один день были назначены и осмотр места проведения торжества, и предварительная фотосессия.

Но у невесты уже не было времени, чтобы принять в ней участие, а фотографу было необходимо протестировать композицию, обстановку и цветовую гамму заранее.

Тогда на помощь Дошински пришёл его лучший друг, который с радостью согласился заменить её на съёмках.

Жених не расстроился, что вместо его возлюбленной ему пришлось обнимать своего друга, ведь фотографии получились очень забавными.

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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