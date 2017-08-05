"Я согласен!" Друг жениха стал невестой на фотосессии, пока та была занята

За несколько дней до свадьбы у жениха Дошински и его невесты в один день были назначены и осмотр места проведения торжества, и предварительная фотосессия.
Но у невесты уже не было времени, чтобы принять в ней участие, а фотографу было необходимо протестировать композицию, обстановку и цветовую гамму заранее.
Тогда на помощь Дошински пришёл его лучший друг, который с радостью согласился заменить её на съёмках.
Жених не расстроился, что вместо его возлюбленной ему пришлось обнимать своего друга, ведь фотографии получились очень забавными.
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