"Это шутка?" Родители довели детей до слёз, взяв из приюта третьего ребёнка

Многодетный отец Шейн Пруитт из Роулетта, штат Техас, выложил на своей странице в "Фейсбуке" трогательный видеоролик, на котором его жена Кейзи заходит в дом с приёмной малышкой на руках.
На кадрах видно, как 11-летняя Рейген пребывает в недоумении от происходящего, в то время как шестилетняя Харпер с улыбкой спрашивает: "Вы шутите?"
Затем девочки начинают прыгать от радости, узнав о том, что малышка — их новая сестрёнка, а Рейген даже не смогла сдержать слёз от счастья.
Господь благословил нас, чтобы мы могли видеть не только то, как растёт наша семья, но и как старшие дети отвечали нам добротой и радовались
Шейни Пруитт
По информации Daily Mail, Кейзи и Шейм ждали положительного ответа из приюта несколько месяцев, но детям ничего не говорили до последнего момента. У пары две биологические дочери, два приёмных сына и теперь ещё дочка.
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