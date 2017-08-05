Блогерша или звезда? 9 девушек из Instagram, у которых по ошибке просят автограф

Если верить статистике, то где-то на Земле существует как минимум один ваш "близнец", но, скорее всего, вы с ним можете никогда и не встретиться. Другим же повезло гораздо больше, ведь природа подарила им внешность, идентичную внешности зарубежных звёзд. Глядя на их фото в "Инстаграме", сложно отличить простого смертного от знаменитости.

Глория Эприл и Тейлор Свифт

Глория родом из Канзаса. Девушка является косплейершей и чаще всего радует своих поклонников фотографиями, на которых она переодевается в героинь популярных видеоигр. Но в обычной жизни Глория похожа на знаменитую певицу Тейлор Свифт.

Камила Осман и Ким Кардашьян

Камила Осман стала новой интернет-сенсацией благодаря своему удивительному сходству с Ким Кардашьян. Камила старается краситься и одеваться так же, как и популярная теледива. На некоторых фотографиях её невозможно отличить от Ким.

Иза Айзерман и Джиджи Хабиб

Блогерша из Нидерландов поразила пользователей соцсети сходством с "ангелом" Victoria's Secret Джиджи Хадид. Обеим девушкам по 22 года. Некоторые настаивают на том, что они похожи на тех фото, на которых удачно падает свет.

Мелисса Бейзен и Анджелина Джоли

Мелисса Бейзен родилась в Висконсине, США. Стала популярной благодаря поразительной внешности Анджелины Джоли. У 34-летней Мелиссы тоже высокие скулы и пухлые губы.

Джеки Мелисса Васкес и Ариана Гранде

Официантка из Вирджинии действительно похожа на Гранде благодаря её внешности и стилю в одежде. Девушка признаётся, что люди часто останавливают её на улице, путая с популярной певицей.

Меган Хлокхарт и Эмма Уотсон

24-летняя Меган из Шотландии неожиданно стала популярной в "Инстаграме" из-за внешнего сходства с Эммой Уотсон. Сама Меган относится к числу поклонников Гарри Поттера, но, несмотря на схожую с любимой героиней внешность, девушка не называет себя двойником актрисы.

Андель Лара и Рианна

Бостонская модель и бизнесвумен зарабатывает на жизнь, пользуясь внешним сходством с Рианной. Девушку очень часто приглашают сниматься в различных фотосессиях, а также предлагают ей рекламировать косметику, одежду, обувь и еду в "Инстаграме".

Марди Ракель и Майли Сайрус

Популярная блогерша из Калифорнии утверждает, что имеет много общего с Майли Сайрус. В её "инстаграме" несколько десятков тысяч поклонников.

Марди подрабатывает актрисой, поэтому она смогла бы заменить Майли, когда у той будут другие планы.

Дженис Гарай и Дженнифер Лопес

28-летняя Дженис Гарай из Хьюстона, штат Техас, привлекла внимание пользователей соцсети благодаря потрясающей фигуре и сходству с Дженнифер Лопес. Дженис занимается бодибилдингом, но это не уменьшило количества её поклонников в "Инстаграме".