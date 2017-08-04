Житель Техаса пытался застрелить броненосца, но получил пулю в лицо рикошетом

Житель Техаса был доставлен в больницу с огнестрельным ранением челюсти. Мужчина рассказал, что пытался пристрелить броненосца, который полз мимо его дома. В результате пуля отлетела от панциря животного и прострелила мужчине лицо, сообщает агентство Рейтер.

Мужчина, чьё имя не называется, обнаружил броненосца во дворе своего дома в Мариетте рано утром 4 августа. По непонятным причинам, он решил избавиться от животного, расстреляв его из револьвера. Мужчина трижды выстрелил в животное, и по крайней мере одна из пуль достигла цели — лица незадачливого стрелка.

Броненосцы издревле являются объектами охоты Их белое мясо считается деликатесом у народов Латинской Америки. Панцири броненосцев идут на сувениры и музыкальные инструменты

Шериф округа Касс Ларри Роу рассказал, что после того, как мужчина обратился к врачам, специалисты пытались найти раненого броненосца. Но, по-видимому, животное не получило повреждений и самостоятельно покинуло поле битвы. Стрелок же до сих пор находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.