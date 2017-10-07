5 моделей, которые перевернули игру в мире моды

За последние пару лет мода сильно изменилась. И, с одной стороны, в лучшую сторону. Если раньше всем навязывали истощённых длинноногих девушек, то теперь на подиумах мы видим моделей разной красоты, роста и объёма талии и бёдер. В нашей подборке мы представили пять моделей, которые добились успеха, не взирая на свои небольшие недостатки.

Палома Ельсессер

Публикация от Paloma Elsesser (@palomija) Июн 28 2017 в 3:48 PDT

25-летняя Палома является моделью плюс-сайз. Она изменила представления о современной красоте, доказав, что и полные девушки тоже красивы. По словам самой модели, ей потребовалось много времени на осознание того, что она является моделью в теле.

Хари Неф

Публикация от hari nef (@harinef) Сен 10 2017 в 9:08 PDT

Хари — одна из самых востребованных лиц индустрии моды. Она была первой трансгендерной моделью, с которой заключило контракт престижное агентство IMG Worldwide. По версии британского журнала Dazed & Confused, Хари стала выдающимся деятелем современной культуры и стиля, обойдя саму Кендалл Дженнер. Сейчас на счету необычной модели обложки знаменитых глянцевых журналов, а также участия в показах мировых брендов.

Винни Харлоу

Публикация от ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) Сен 16 2017 в 9:06 PDT

О канадской модели Винни Харлоу впервые узнали из шоу "Топ-модель по-американски". Девушка родилась с нарушенной пигментацией. Однако после участия в телепроекте её стали приглашать на съёмки для знаменитых компаний, а позже и на участие в показах знаменитых дизайнеров. Как заявила Винни журналу Elle Canada, в детстве над ней издевались из-за белых пятен на её смуглой коже. Сейчас же она почти у цели к своей мечте — топ-модель хочет, чтобы её воспринимали как обычного человека.

Халима Аден

Публикация от Halima Aden (@kinglimaa) Сен 24 2017 в 10:26 PDT

Халима — единственная известная модель, которая не выходит на подиум раздетой. Девушка всегда участвует в показах в хиджабе. Впервые её заметили на конкурсе красоты, когда все девушки вышли на сцену в бикини, а она — в закрытом плавательном костюме для мусульманок. Туда она пришла не ради славы, а сделать публичное заявление. С того момента Халима представляет на подиумах коллекции мировых брендов, таких как Max Mara и другие.

Ханна Габи Одиль

Публикация от Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) Июл 28 2017 в 11:11 PDT

Бельгийская модель Ханна Габи Одиль призналась в том, что в ней присутствуют мужские и женские половые признаки одновременно. Она родилась с синдромом, при котором у девочек появляется мужской набор хромосом. "Мне очень важно разрушить табу здесь и сейчас. В наше время говорить об этом должно быть абсолютно нормально", — заявила модель в интервью USA Today. Кроме того, Ханна даже гордится тем, что является интерсексуалом.