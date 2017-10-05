От вышибалы до пахана. "Стероидный Эскобар" написал мемуары в стиле "Кровостока"

Чет Санду считается организатором крупнейшего чёрного рынка стероидов в истории Испании. В 1999 году он был задержан в ходе спецоперации, но, оказавшись в заключении, не снизил активность и стал смотрящим в тюрьме, в которой сидят убийцы, насильники и террористы. Спустя 13 лет скитания по камерам Санду написал книгу о своём пути к вершине преступного мира.

В ноябре 1999 года уроженец Хартлпула (Англия) Чет Санду был задержан в ходе полицейской спецоперации в аэропорту испанского города Аликанте по подозрению в незаконной торговле сильнодействующими веществами. Следствие доказало, что Санду организовал крупнейшую в Испании сеть по подпольной продаже анаболических стероидов с оборотом в полмиллиона долларов США. Суд отправил преступника в одну из самых строгих тюрем мира — испанскую Фонткалент. Соседями Гарчеттана (полное имя Санду) стали убийцы, насильники и террористы. Но драгдилер не растерялся и взял ситуацию в свои руки.

Фотографии, опубликованные в книге о Санду, хоть сейчас размещай в его личном "инстаграме". Вот он позирует с кайманами в ночном клубе, вот — обнимает девушек, а вот уже стоит с винтовкой в таиландском тире. Здесь же — вырезки из испанских газет, проиллюстрированные кадрами оперативной съёмки с изъятыми препаратами.

"Всё началось с общения в "Фейсбуке", — вспоминает Чет Санду. — Я рассказывал друзьям разные истории из своей жизни, и они убедили меня, что я должен написать об этом книгу".

"Наверняка многим не понравится, что в моих мемуарах всплывут некоторые факты из их биографий. Но я не беспокоюсь. Если у кого-то будут ко мне претензии, я готов встретиться. Меня легко найти".

В прошлом Санду работал вышибалой в ночном клубе. Чтобы поддерживать физическую форму, отец четырёх детей стал посещать тренажёрный зал и принимать запрещённые препараты для увеличения мышечной массы, а вскоре начал приторговывать ими. За незаконные поставки стероидов из Пакистана и Индии в Испанию он отсидел свой первый срок — 2,5 года. Позже Санду был задержан в Ньюкасле с сумкой, в которой находилось 250 г кокаина. В английской тюрьме он провёл шесть с половиной лет. Кроме того, торговец анаболиками был признан виновным в сутенёрстве и шантаже одной из своих подопечных. За это он получил четыре года, которые провёл в заключении в графстве Йоркшир.

В книге Санду подробно рассказывает о начале своей криминальной карьеры. Анаболики для испанских бодибилдеров он закупал в "стероидной столице мира" — пакистанском Карачи, затариваясь у местного поставщика по имени Джет Хан. Для доставки товара в Испанию он давал взятки сотрудникам полиции и таможни, а в качестве "мулов" чаще всего использовал британских туристов. В итоге его сдал один из сообщников.

В тюрьме Санду сразу же занял активную позицию. Он добился успехов в местных неофициальных соревнованиях по ножевому бою и чемпионате по бодибилдингу. Быстро завоевав авторитет сокамерников, Чет собрал вокруг себя группу единомышленников. Вскоре он стал предоставлять менее удачливым зэкам "крышу" и принимать заказы на разработку эксклюзивных планов побега.

"Ребята, с которыми я сидел, все эти убийцы и бандиты, они, конечно, крутые. И все мои друзья отвернулись от меня, когда я оказался в тюрьме. Но я всегда чувствовал поддержку, которая придавала мне сил. Она исходила всего от одного-единственного человека, который заткнёт всех остальных за пояс. Это моя мама".