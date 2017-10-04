Невеста Короля Севера из "Игры престолов" сдаёт замок, в котором выросла

Недавно Кит Харрингтон и Роуз Лесли объявили о своей помолвке, чем повергли в состояние шока большинство фанатов "Игры престолов". Теперь пара, нашедшая друг друга на съёмочной площадке сериала, находится под пристальным наблюдением журналистов, и вот, что им удалось выяснить.

Харрингтон и Лесли согласились принять участие в шоу The Times, рассказывающее об уникальных особенностях знаменитостей. Как оказалось, исполнитель роли Джона Сноу, как и его сериальный герой является потомком короля. Mirror сообщает, что он состоит в родстве с королём Карлом Вторым.

Рыжеволосая Роуз, запомнившаяся нам по роли одичалой Игритт, тоже не так проста, как кажется на первый взгляд. До десяти лет, пока не пошла в школу, она жила в настоящем замке Ликихэд в Абердиншире. Кстати, почувствовать себя на её месте или на месте дворянина может каждый — комната в этом замке стоит 600 фунтов за ночь, и её можно забронировать на Airbnb.

Согласно описанию на сайте, дом с семью спальнями был построен в 1499 году и является тихим и уединённым местом, окружённым деревьями. Родители Лесли — Себастьян, являющийся главой клана в Абердиншире, и Кандила — продолжают жить в замке. Именно они приняли решение сдавать комнаты в аренду. Эксперты оценивают их недвижимость в 1,35 миллионадолларов.