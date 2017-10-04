23-летняя девушка с климаксом: Я была готова сдаться, но скоро я стану мамой!

Уникальный случай в медицине, когда в 23 года у девушки наступил климакс, получил счастливое продолжение. Теперь Эмбер готовится стать матерью близнецов, и всё благодаря своей сестре, которая пожертвовала ей яйцеклетки и подарила шанс на обретение полноценной семьи.

Жительница Мельбурна Эмбер и её партнёр Крис до сих пор не могут поверить, что ещё недавно они знали о том, что они никогда не станут родителями, а сейчас девушка глубоко беременна сразу двумя малышами. The Sun пишет, что пара начала жить вместе в 2014 году и уже тогда начала задумываться о том, чтобы завести детей. Однако их желанию не суждено было исполниться.

Эмбер начала испытывать приливы, и анализ крови показал, что уровень фолликулостимулирующего гормона был того же уровня, как у женщины в период менопаузы. Девушка вспоминает, что пролила литры слёз, вопрошая докторов о том, сможет ли она когда-нибудь иметь детей. Позже обнаружилось, что у неё на одном из яичников семимиллиметровая киста, которую пришлось удалить и начать шестимесячное лечение от бесплодия.

К несчастью, терапия вызвала ужасные побочные эффекты, из-за которых у Эмбер не наступала овуляция. У пары осталась надежда только на ЭКО. После двух неудачных попыток врачи нашли у пациентки ещё одну кисту, но на этот раз в фаллопиевой трубе, и это означало, что их необходимо удалить. Казалось бы, надежды на то, чтобы завести детей нет, ведь Эмбер осталась без одной фаллопиевой труды и с нефункционирующими яичниками. И тогда свою помощь предложила её сестра Тейлор.

Have the most amazing time in fiji you deserve it!! I'm so jealous I wish we could be this tanned all the time ☀️☀️ @taymahoney3 #takemewithyou #samebutdifferent #sisters Публикация от thetoddtribe (@ambergraces2) Авг 20 2017 в 5:42 PDT

Я даже не могу сказать, как именно было принято решение, что Тейлор пожертвует мне яйцеклетки. Она никогда не предлагала, а я никогда не просила Эмбер

The better part of me ❤️ @taylormahoney3 Публикация от thetoddtribe (@ambergraces2) Мар 19 2017 в 12:28 PDT

Когда первая операция не удалась, вся семья пала духом. Эмбер понимала, что ни физически, ни эмоционально у неё нет сил на дальнейшие попытки. Однако спустя три месяца они попытались снова, и две недели ожидания были самыми тяжёлыми в жизни пары. Несмотря на это, девушка сделала тест на беременность, и каково было её счастье, когда она увидела две долгожданные полоски! Позднее они узнали, что они станут родителями сразу двух малышей — мальчика и девочки.

2 months ago I found out our lives were about to change forever!! I was in complete shock it actually worked I did about 10 tests in a row!! #stillinshock #twinsareontheirway @toddey89 @taymahoney3 Публикация от thetoddtribe (@ambergraces2) Май 17 2017 в 1:27 PDT

Эмбер надеется, что своей историей она вдохновит тысячи женщин, которые теряют надежду и опускают руки. Она уверена: даже если все обстоятельства против, не стоит бросать всё на половине пути. Мечта стоит того, чтобы стараться.