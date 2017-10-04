23-летняя девушка с климаксом: Я была готова сдаться, но скоро я стану мамой!

Жительница Мельбурна Эмбер и её партнёр Крис до сих пор не могут поверить, что ещё недавно они знали о том, что они никогда не станут родителями, а сейчас девушка глубоко беременна сразу двумя малышами. The Sun пишет, что пара начала жить вместе в 2014 году и уже тогда начала задумываться о том, чтобы завести детей. Однако их желанию не суждено было исполниться.
Эмбер начала испытывать приливы, и анализ крови показал, что уровень фолликулостимулирующего гормона был того же уровня, как у женщины в период менопаузы. Девушка вспоминает, что пролила литры слёз, вопрошая докторов о том, сможет ли она когда-нибудь иметь детей. Позже обнаружилось, что у неё на одном из яичников семимиллиметровая киста, которую пришлось удалить и начать шестимесячное лечение от бесплодия.
Never in my wildest dreams did I even think I would be celebrating my own baby shower! I still can't believe how lucky I am to have such a selfless sister who would donate her eggs to us and end up being pregnant with a baby girl and baby boy!! I will never be able to find the words to express how greatful we are too you but please know we love you so so much @taymahoney3 @toddey89 #pregnant #pregnantwithtwins #twins #twinpregnancy #bumpie #bumpday #babyshower #sisters #bond #finace #love #ivfjourney #ivf #ivfsuccess #ivftwins #eggdonation #inspirepregnancy @fleuranddahliaflowers
К несчастью, терапия вызвала ужасные побочные эффекты, из-за которых у Эмбер не наступала овуляция. У пары осталась надежда только на ЭКО. После двух неудачных попыток врачи нашли у пациентки ещё одну кисту, но на этот раз в фаллопиевой трубе, и это означало, что их необходимо удалить. Казалось бы, надежды на то, чтобы завести детей нет, ведь Эмбер осталась без одной фаллопиевой труды и с нефункционирующими яичниками. И тогда свою помощь предложила её сестра Тейлор.
Я даже не могу сказать, как именно было принято решение, что Тейлор пожертвует мне яйцеклетки. Она никогда не предлагала, а я никогда не просила
Эмбер
Когда первая операция не удалась, вся семья пала духом. Эмбер понимала, что ни физически, ни эмоционально у неё нет сил на дальнейшие попытки. Однако спустя три месяца они попытались снова, и две недели ожидания были самыми тяжёлыми в жизни пары. Несмотря на это, девушка сделала тест на беременность, и каково было её счастье, когда она увидела две долгожданные полоски! Позднее они узнали, что они станут родителями сразу двух малышей — мальчика и девочки.
Эмбер надеется, что своей историей она вдохновит тысячи женщин, которые теряют надежду и опускают руки. Она уверена: даже если все обстоятельства против, не стоит бросать всё на половине пути. Мечта стоит того, чтобы стараться.
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