Теперь ему ничего не мешает. Британский гонщик сменил пол и стал балериной

Бывший британский гонщик сделал большой прорыв, вписав своё имя в заголовки газет по всему миру. Дело не в том, что он выиграл очередную гонку, а в том, что сменил пол и стал балериной.

Софи Ребекка, 37-летняя жительница Лидса, стала первой трансгендерной женщиной, успешно сдавшей экзамены в Королевскую академию балета. И это всего лишь через два года поле смены пола, пишет New York Post.

Я очень нервничала из-за экзаменов и была уверена в своём провале. Узнать, что я их сдала, было лучшим чувством в мире! Софи Ребекка

Для Софи с её ростом 1,9 метра стать балериной было почти невозможно. В течение многих лет она училась танцевать и однажды поняла, что никогда не сможет достичь максимальной женственности, будучи мужчиной. Тогда её звали Джеймсом, она занималась вождением гоночного автомобиля и стрельбой. Она признаётся, что со своими увлечениями она отвечала представлениям о типичном парне, но с самого детства знала, что стала заложницей мужского тела.

Когда ей исполнилось 35 лет, она начала движение к своей цели стать женщиной и стала принимать гормоны. Сейчас, когда основная часть пути позади, она уделяет четыре дня в неделю занятиям танцами, в том числе с профессиональным инструктором.