Теперь ему ничего не мешает. Британский гонщик сменил пол и стал балериной

Софи Ребекка, 37-летняя жительница Лидса, стала первой трансгендерной женщиной, успешно сдавшей экзамены в Королевскую академию балета. И это всего лишь через два года поле смены пола, пишет New York Post.
Я очень нервничала из-за экзаменов и была уверена в своём провале. Узнать, что я их сдала, было лучшим чувством в мире!
Софи Ребекка
Для Софи с её ростом 1,9 метра стать балериной было почти невозможно. В течение многих лет она училась танцевать и однажды поняла, что никогда не сможет достичь максимальной женственности, будучи мужчиной. Тогда её звали Джеймсом, она занималась вождением гоночного автомобиля и стрельбой. Она признаётся, что со своими увлечениями она отвечала представлениям о типичном парне, но с самого детства знала, что стала заложницей мужского тела.
Когда ей исполнилось 35 лет, она начала движение к своей цели стать женщиной и стала принимать гормоны. Сейчас, когда основная часть пути позади, она уделяет четыре дня в неделю занятиям танцами, в том числе с профессиональным инструктором.
С момента начала принятия гормонов моя жизнь изменилась, и сейчас я чувствую себя полноценным и счастливым человеком
Софи Ребекка
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