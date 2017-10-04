Внучка до слёз растрогала бабушку, надев на свадьбу её платье 1962 года

Перед своей свадьбой 23-летняя Джордан Клеверли решила не верить в приметы про чужие платья и своим выбором не только удивила, но и растрогала всех присутствовавших на церемонии гостей.

Выбор свадебного платья Джордан сделала ещё два года назад.

До последнего дня никто не видел её выбор, но удивить всех ей действительно удалось.

В знаменательный день невеста надела платье своей бабушки, в котором та выходила замуж в 1962 году.

Когда 74-летняя женщина увидела её в своём наряде, она не смогла сдержать слёз. К сожалению, пожилая дама овдовела уже давно, но в день свадьбы своей внучки она вспомнила и своё замужество.

Моя бабушка хотела отдать своё платье на пожертвования, но я не смогла этого допустить. Я влюбилась в него с первого взгляда — оно сказочное. Никто даже не подозревал, что я стащила платье и хранила его в своём гардеробе Джордан Клеверли

По словам фотографа Кортни Петерсон, невеста в бабушкином платье выглядела как принцесса, а его дизайн ничуть не уступал современным платьям от-кутюр.