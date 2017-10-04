Внучка до слёз растрогала бабушку, надев на свадьбу её платье 1962 года

Читайте также

Внучка до слёз растрогала бабушку, надев на свадьбу её платье 1962 года

10001
Перед своей свадьбой 23-летняя Джордан Клеверли решила не верить в приметы про чужие платья и своим выбором не только удивила, но и растрогала всех присутствовавших на церемонии гостей.

Выбор свадебного платья Джордан сделала ещё два года назад.

До последнего дня никто не видел её выбор, но удивить всех ей действительно удалось.

В знаменательный день невеста надела платье своей бабушки, в котором та выходила замуж в 1962 году.

Когда 74-летняя женщина увидела её в своём наряде, она не смогла сдержать слёз. К сожалению, пожилая дама овдовела уже давно, но в день свадьбы своей внучки она вспомнила и своё замужество.

Моя бабушка хотела отдать своё платье на пожертвования, но я не смогла этого допустить. Я влюбилась в него с первого взгляда — оно сказочное. Никто даже не подозревал, что я стащила платье и хранила его в своём гардеробе

Джордан Клеверли

По словам фотографа Кортни Петерсон, невеста в бабушкином платье выглядела как принцесса, а его дизайн ничуть не уступал современным платьям от-кутюр.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!