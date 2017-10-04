Полицейские 2 месяца ждали, пока грабители роют тоннель, и встретили их в банке

Бразильская полиция поймала банду, промышлявшую грабежами банков. В течение четырёх месяцев они рыли тоннель к главному зданию национального банка, в котором хранилось больше 300 миллионов долларов.

Полиция обнаружила тоннель длиной 500 метров на юге Сан-Паулу, соединяющий логово грабителей и филиал банка Бразилии. Если бы ограбление состоялось, оно бы стало крупнейшим в истории, пишет Daily Mail. Туннель был вырыт прямо из съёмного дома, где обосновалась банда, и вёл прямо в хранилище.

На фотографиях видно, что своды потолка тоннеля подпираются деревянными и железными балками, внутри проведён свет и валяются инструменты. Полицейские говорят, что он достаточно велик, чтобы внутри него взрослый человек смог встать в полный рост. Детективы в течение двух месяцев наблюдали за тем, как банда копает тоннель, а когда работа подходила к концу, их взяли с поличным.

План ограбления готовился очень долго, и преступники инвестировали в постройку тоннеля почти миллион долларов в надежде заполучить 300 миллионов, находящихся в хранилище. Банда в количестве 16 человек на данный момент находится под стражей.