Девушке запретили пользоваться соцсетями за махинации с фотографиями чужих детей

Женщина воровала фотографии детей из чужих профилей в "Инстаграме" и выкладывала у себя с подписями, что это её собственные дети, они больны и нуждаются в деньгах на лечение. Суд постановил, что ей в течение двух лет запрещено пользоваться соцсетями.

Выбрав наугад профили двух матерей в "Инстаграме", 21-летняя Кати Рингер стала бессовестно использовать фотографии их детей, занимаясь попрошайничеством в Сети. Суд над ней состоялся во вторник, пишет Daily Mail. Её поймали в доме матери полицейские Лестершира, которые выследили её по IP-адресу. Теперь ей на два года запрещено пользоваться соцсетями, использовать чьи-либо фотографии и заниматься сбором средств, если только она не станет официально зарегистрированным волонтёром какой-нибудь благотворительной организации.

Кроме того, её приговорили к тюремному заключению на 30 недель, приостановленному на 2 года, и штрафу в размере 225 фунтов. На её след помогли выйти сами жертвы мошенничества. Первая женщина, фотографии ребёнка которой использовала Рингер, узнала об этом и пригрозила сообщить в полицию. В ответ мошенница обещала нанести вред ребёнку и даже совершить над ним насилие.

Кроме того, она прислала смайлик матери и написала, что множество людей думают, что её ребёнок мёртв, и она уже заработала на этом 600 фунтов. Позже она добавила, что надеется, что "маленькая сучка действительно умрёт во сне". Второй жертвой стала женщина, которая выложила фото преждевременно родившейся дочки. Когда она узнала о том, как используется снимок, она попросила Рингер прекратить это.

Мошенница признала себя виновной и раскаялась в содеянном, сославшись на то, что ряд событий её жизни практически лишил её чувства сострадания к другим людям. На момент вынесения приговора она не проявила никаких эмоций.