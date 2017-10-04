Работник заправки доходчиво объяснил курильщику, почему сигареты опасны (видео)

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Работник заправки доходчиво объяснил курильщику, почему сигареты опасны (видео)

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В "Твиттере" набирает популярность видео, снятое на заправке камерой наблюдения. Парень решил покурить рядом с бензоколонкой и отказался бросить сигарету в ответ на просьбу сотрудника. Тогда работник решил действовать по инструкции и ликвидировал очаг возгорания с помощью огнетушителя.

Видео было размещено в "Твиттере" популярного канадского блогера Эрика Алпера и быстро стало вирусным.

На сегодняшний день видео собрало 4,5 тысячи ретвитов и больше 7 тысяч отметок "Мне нравится". Комментаторы полностью одобряют действия заправщика и удивляются упорству курильщика.

Я был в точно таком же положении. Хотел бы я потушить сигарету таким образом!

Пользователь DoriDeb

Заправки должны использовать эту запись как обучающее видео для сотрудников

Пользователь Knuckle Pop Brand‏

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