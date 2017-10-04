Работник заправки доходчиво объяснил курильщику, почему сигареты опасны (видео)

Видео было размещено в "Твиттере" популярного канадского блогера Эрика Алпера и быстро стало вирусным.
Gas station worker takes the only step after customer refused to put out his cigarette pic.twitter.com/31JyzJTYn1— Eric Alper (@ThatEricAlper) 4 октября 2017 г.
На сегодняшний день видео собрало 4,5 тысячи ретвитов и больше 7 тысяч отметок "Мне нравится". Комментаторы полностью одобряют действия заправщика и удивляются упорству курильщика.
Я был в точно таком же положении. Хотел бы я потушить сигарету таким образом!
Пользователь DoriDeb
Заправки должны использовать эту запись как обучающее видео для сотрудников
Пользователь Knuckle Pop Brand
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