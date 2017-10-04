Хоккей, тайга и работа. Как Путин праздновал дни рождения за последние 10 лет

2016
Этот день рождения Владимир Путин отпраздновал в кругу близких и друзей. Никаких публичных мероприятий у президента на этот день не было запланировано.
Вместе с тем будут международные звонки, поздравления президенту, поэтому, так или иначе, будут обсуждаться какие-то субстантивные вопросы; главы государств это всегда делают, никогда не ограничиваются только праздничной тематикой
Пресс-секретарь Дмитрий Песков
2015
Свой 63-й день рождения президент России решил отметить в рабочем и спортивном ритме и не стал брать выходной. В полдень Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу обсудили военную операцию в Сирии, после чего вместе поехали играть в хоккей на гала-матч Ночной хоккейной лиги.
2014
В 2014 году на свой день рождения Владимир Путин, впервые за более чем 15 лет пребывания на высших государственных постах, взял выходной. Президент отправился в сибирскую тайгу в 300–400 км от ближайшего жилья. Поэтому его отдых, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, точно нельзя было назвать стационарным.
У меня позавчера был день ходьбы, по горам проходил почти девять километров, до сих пор всё болит
Президент на заседании Совета по физкультуре и спорту
2013
В этом году 7 октября президент России находился на индонезийском острове Бали, куда прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Перед началом заседания коллеги поздравили Владимира Путина. В частности, президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре.
2012
В 2012 году Владимиру Путину исполнилось 60 лет. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что "юбилей президент отметит в Санкт-Петербурге, в кругу родных и друзей, камерно". Рабочих встреч у главы государства запланировано не было, поздравления он принимал по телефону.
2011
Этот день Владимир Путин, который исполнял тогда обязанности премьер-министра, провёл в Москве. В частности, он выступил на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
2010
Владимир Путин находился в Санкт-Петербурге, где участвовал в совещании по реализации программ развития университетов и встрече с активом Ленинградской федерации профсоюзов.
2009
Путин провёл встречу с президентом Дмитрием Медведевым, обсудив социально-экономическую ситуацию в стране. Затем Владимир Путин встретился с такими писателями, как Сергей Лукьяненко, Татьяна Устинова, Александр Варламов, и другими. Участники встречи подарили имениннику книги.
2008
Свой день рождения в 2008 году Владимир Путин провёл в рабочей командировке в Санкт-Петербурге. В частности, он принял участие в презентации фильма "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", затем посетил 77-ю сессию Генеральной ассамблеи Интерпола, которая впервые прошла в России, провёл совещание по вопросам развития отечественной кинематографии и осмотрел новый комплекс защитных сооружений города. Спустя несколько дней, 10 октября, в Ново-Огарёве премьер-министр показал журналистам двухмесячного уссурийского тигрёнка, подаренного ему на день рождения.
2007
Президент пригласил на своё 55-летие постоянных членов Совета Безопасности, военное руководство страны, офицеров и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Торжества прошли в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве.
Сегодня у нас не подведение итогов, не совещание и даже не награждение, я встречаюсь сегодня с людьми, которых глубоко уважаю
Владимир Путин
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