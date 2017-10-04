Хоккей, тайга и работа. Как Путин праздновал дни рождения за последние 10 лет

7 октября российскому президенту исполняется 65 лет. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в этот день у Путина не исключены рабочие мероприятия. Впрочем, российский лидер никогда не ограничивался праздничной тематикой. Лайф вспомнил, как глава государства проводил свои дни рождения за последние десять лет.

2016

Этот день рождения Владимир Путин отпраздновал в кругу близких и друзей. Никаких публичных мероприятий у президента на этот день не было запланировано.

Вместе с тем будут международные звонки, поздравления президенту, поэтому, так или иначе, будут обсуждаться какие-то субстантивные вопросы; главы государств это всегда делают, никогда не ограничиваются только праздничной тематикой Пресс-секретарь Дмитрий Песков

2015

Свой 63-й день рождения президент России решил отметить в рабочем и спортивном ритме и не стал брать выходной. В полдень Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу обсудили военную операцию в Сирии, после чего вместе поехали играть в хоккей на гала-матч Ночной хоккейной лиги.

2014

В 2014 году на свой день рождения Владимир Путин, впервые за более чем 15 лет пребывания на высших государственных постах, взял выходной. Президент отправился в сибирскую тайгу в 300–400 км от ближайшего жилья. Поэтому его отдых, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, точно нельзя было назвать стационарным.

У меня позавчера был день ходьбы, по горам проходил почти девять километров, до сих пор всё болит Президент на заседании Совета по физкультуре и спорту

2013

В этом году 7 октября президент России находился на индонезийском острове Бали, куда прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Перед началом заседания коллеги поздравили Владимира Путина. В частности, президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре.

2012

В 2012 году Владимиру Путину исполнилось 60 лет. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что "юбилей президент отметит в Санкт-Петербурге, в кругу родных и друзей, камерно". Рабочих встреч у главы государства запланировано не было, поздравления он принимал по телефону.

2011

Этот день Владимир Путин, который исполнял тогда обязанности премьер-министра, провёл в Москве. В частности, он выступил на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

2010

Владимир Путин находился в Санкт-Петербурге, где участвовал в совещании по реализации программ развития университетов и встрече с активом Ленинградской федерации профсоюзов.

2009

Путин провёл встречу с президентом Дмитрием Медведевым, обсудив социально-экономическую ситуацию в стране. Затем Владимир Путин встретился с такими писателями, как Сергей Лукьяненко, Татьяна Устинова, Александр Варламов, и другими. Участники встречи подарили имениннику книги.

2008

Свой день рождения в 2008 году Владимир Путин провёл в рабочей командировке в Санкт-Петербурге. В частности, он принял участие в презентации фильма "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", затем посетил 77-ю сессию Генеральной ассамблеи Интерпола, которая впервые прошла в России, провёл совещание по вопросам развития отечественной кинематографии и осмотрел новый комплекс защитных сооружений города. Спустя несколько дней, 10 октября, в Ново-Огарёве премьер-министр показал журналистам двухмесячного уссурийского тигрёнка, подаренного ему на день рождения.

2007

Президент пригласил на своё 55-летие постоянных членов Совета Безопасности, военное руководство страны, офицеров и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Торжества прошли в Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве.