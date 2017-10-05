Ворон устроил мастер-класс по попрошайничеству на дороге в Казахстане (видео)

Ещё один прекрасный момент, когда ролик, снятый на территории постсоветского пространства, сумел покорить весь мир. И пускай большинство пользователей Сети не понимают, что говорит герой видео, оно всё равно умиляет своей добротой.

Согласно комментариям русскоязычных пользователей, этот ролик был снят в Казахстане, а автором выступил некий Виталий Самойлов. Ему удалось снять, как рядом с грузовиком летел ворон, который выпрашивал у водителя покушать, причём явно проделывал этот трюк не в первый раз. Сердобольный мужчина не смог отказать столь умной птице и угостил её пирожком прямо по ходу движения.

Большинство аудитории поразилось тому, как птица смело приняла угощение, но нашлись и те, кто не столь радостно воспринял происходящее: жареные продукты весьма вредны для птиц. Кроме того, у многих возник справедливый вопрос: если одной рукой мужчина снимает видео, а второй кормит ворона, то чем он тогда рулит?