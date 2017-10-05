Видео с настойчивым енотом, закрывшим за собой дверь, стало вирусным

Уже много лет в Сети не утихают споры по поводу того, какие животные достойны звания самых милых: коты или еноты. После того как это видео стало вирусным, перевешивает явно вторая команда.

Это невероятно милое видео снял и опубликовал в "Твиттере" пользователь с ником MATSUDA98. По его словам, оно было снято в зоопарке "Наганоши", что расположен на юго-западе от японского города Нагано на острове Хонсю. На нём видно, как сотрудник зоопарка открывает люк, из которого вылезает жирненький и очень лохматый енотик. Судя по тому, как он поспешил скрыться обратно, он был очень недоволен столь опрометчивым поступком. Вишенкой на торте становится момент, когда он плотно закрывает за собой "дверь".

Видео с по-диснеевски комичным зверьком стало настоящей сенсацией в Сети, а оригинальная публикация набрала больше 77 тысяч лайков и 52 тысяч ретвитов.