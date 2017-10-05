Видео с настойчивым енотом, закрывшим за собой дверь, стало вирусным

Это невероятно милое видео снял и опубликовал в "Твиттере" пользователь с ником MATSUDA98. По его словам, оно было снято в зоопарке "Наганоши", что расположен на юго-западе от японского города Нагано на острове Хонсю. На нём видно, как сотрудник зоопарка открывает люк, из которого вылезает жирненький и очень лохматый енотик. Судя по тому, как он поспешил скрыться обратно, он был очень недоволен столь опрометчивым поступком. Вишенкой на торте становится момент, когда он плотно закрывает за собой "дверь".
＼アライさーーーん！／ #茶臼山動物園 #アライグマ pic.twitter.com/PAjtdx3CZQ— MATSUDA98 (@_matsuda98_) 2 октября 2017 г.
Видео с по-диснеевски комичным зверьком стало настоящей сенсацией в Сети, а оригинальная публикация набрала больше 77 тысяч лайков и 52 тысяч ретвитов.
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