"Я пропустила очевидный признак рака и осталась с огромной дырой на подбородке"

Игнорирование первого признака появления рака оставило женщину с настоящей дырой на подбородке.

Кэрри Камминс, 35-летняя домохозяйка из Калифорнии, после долгих лет, проведённых под палящим солнцем и в солярии, в конце концов была вынуждена пойти к дерматологу. Несмотря на то что она увидела у себя странный нарост на подбородке, она не стала придавать ему значения, пишет Daily Mail. Тем не менее множественные анализы показали, что женщина больна плоскоклеточной карциономой — особым видом рака, который может перейти с кожи на все органы, если не начать его вовремя лечить.

У меня всегда была чистая кожа, поэтому я подумала, что это пятно было немного необычным. Я решила, что это странный тип угрей, свойственный только взрослым Кэрри Камминс

Родинку пришлось удалить, но на её месте осталась дыра размером с копеечную монету, для устранения которой пришлось наложить 35 стежков. Сначала женщина очень переживала, что на её лице остался заметный шрам, но со временем она не только смирилась с ним, но и приняла его как опыт, которым старается поделиться с остальными. Она предупреждает людей об опасности чрезмерного посещения соляриев и просит их обращать внимание на странные родинки: они запросто могут быть предвестниками рака.