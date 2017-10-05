Создатели мюзикла "Кинг-Конг" ищут актрису, которая может очень громко орать

Режиссёры бродвейского мюзикла о Кинг-Конге бросили клич среди молоденьких актрис. В ответ они надеются получить голосистую исполнительницу, которая сможет кричать, как Фэй Рэй, восемь раз в неделю.

Создатели мюзикла, премьера которого намечена на 2018 год, говорят, что не ищут звезду: "Звезда у нас есть. Она волосатая и семиметровая". По сообщению New York Post, им нужна самая голосистая актриса, которая сможет убедить аудиторию в своих чувствах к гигантской марионетке-горилле. До этого в мире уже была предпринята попытка постановки мюзикла по мотивам всем известной истории, в 2013 году в Австралии, но она с треском провалилась.

Теперь за эту историю взялся Джек Торн, тот самый коллега Джоан Роулинг по пьесе "Гарри Поттер и Проклятое дитя". По его словам, новая постановка получится весёлой. Режиссёром и хореографом "Кинг-Конга" выступит не менее талантливый Дрю Макони, который получил признание за работу над мюзиклом "Исус Христос — суперзвезда". Бюджет нового "Кинг-Конга" составит 20 миллионов долларов.