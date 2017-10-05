21-летний парень понял логику телефонных террористов, назвав следующие города

Порой в простых россиянах скрыты невероятные таланты. Героем недели стал 21-летний житель Казани, который смог предсказать, какую цель изберут телефонные террористы.

Обычный парень Святогор Осинин, работающий грузчиком в одном из магазинов Казани, смог предсказать, что в Челябинске произойдёт массовая эвакуация людей, сообщает "Московский комсомолец". Парень также назвал следующие города, которые подвергнутся хакерской атаке телефонных террористов: это Омск, Самара, Ростов-на-Дону и Уфа. Всего в его списке 15 городов.

Сначала я подумал, что это связано с чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в 2018 году, но Новосибирск в эту схему не вписывался. Тогда я обратился к географии Святогор Осинин

Как сообщил Святогор, логика террористов оказалась слишком простой: они решили "пройтись" по городам-миллионерам в порядке убывания количества населения. Он просто загуглил статистику по проживающим в крупнейших городах России людям и сделал выводы.

После целой волны сообщений о заложенных бомбах 3 октября в Казани эвакуировали 23 тысячи человек из различных объектов. Спецслужбы утверждают, что все звонки осуществлялись с одного и того же IP-адреса и, скорее всего, из-за рубежа.