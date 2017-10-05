Tinder начал кампанию против мужчин, которые ведут себя как придурки

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Tinder начал кампанию против мужчин, которые ведут себя как придурки

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Приложение для знакомств Tinder начало кампанию под названием Menprovement, нацеленную на то, чтобы подталкивать мужчин вести себя в Сети лучше.

В качестве "оружия" в борьбе с мужланами Tinder выпустил эмодзи, которые могут быть использованы только пользователями женского пола, пишет New York Post. Кроме этого, приложение выпустило целую серию видеороликов, призывающих мужчин быть приятнее в общении. Они сняты с юмором и с привлечением известных за рубежом комедийных актрис. Всё это сделано для того, чтобы женщины могли виртуально вылить мужчинам, ведущим себя по-хамски, бокал с мартини прямо в лицо.

В идеальном мире все будут относиться друг к другу хорошо, и не важно, общаетесь ли вы вживую или с помощью телефона

Tinder

К несчастью, наш мир не идеален и девушки, использующие приложение, зачастую сталкиваются с непотребным поведением в свой адрес. Именно поэтому Tinder понял, что его миссия — устранить эту проблему, и теперь компания делает всё, чтобы указать мужчинам на их ошибки в общении.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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