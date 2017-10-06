Ким Кардашьян: Я была в шоке, когда увидела себя сзади

Реакция 36-летней звезды "Семейства Кардашьян" на собственные фото, сделанные в неудачный момент, попала в новый эпизод реалити-шоу. Фотографии Ким с мексиканского пляжа, на которых модель предстала не в лучшей форме, были сделаны в апреле. Тогда на Ким посыпались обвинения в том, что она обманывает фанатов, выкладывая в Сеть только отретушированные кадры.

В апреле Ким Кардашьян отдыхала на пляжах мексиканского курорта Пунта Мита, где папарацци запечатлели её в бикини. На фотографиях ягодицы звезды выглядели гораздо больше, чем обычно. Кроме того, фанаты заподозрили наличие у Ким целлюлита. На модель обрушился шквал критики: её стали обвинять в том, что она скрывает свою настоящую внешность с помощью фоторедакторов. Число её подписчиков в "Инстаграме" резко сократилось на 100 тысяч человек.

"Когда я отдыхала в Мексике, вокруг не было людей с камерами", — уверяет Ким. Её эмоциональную реакцию во время просмотра скандальных фотографий записали на видео и включили в новый эпизод реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

"Боже мой! Этого не может быть! Я не выгляжу настолько ужасно!" — со слезами на глазах восклицает Ким, когда ассистентка показывает ей фотографии на своём телефоне. Вокруг собираются обеспокоенные подруги.

Затем следует комментарий Ким. "Мы всё время находимся в центре внимания, хотя и пытаемся избегать этого по возможности, — говорит мать двоих детей. — Я бы хотела иметь чуть больше личного пространства. В фотографиях, сделанных исподтишка, нет ничего забавного. Это просто ужасно".

Ранее в интервью каналу ABC телезвезда уже рассказывала о злополучных кадрах. "Я была не в лучшей форме: три месяца не ходила в спортзал и к тому же перенесла две операции на матке. И тут меня фотографируют с неудачного ракурса. Потом в Сети стали появляться отредактированные фото, на которых недостатки моей фигуры были специально преувеличены", — посетовала Ким.

Новый эпизод "Семейства Кардашьян" выйдет в это воскресенье.