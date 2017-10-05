Стритрейсер вытащил друга из разбитого авто со словами "Едут федералы! Валим!"

На видеозаписи видно, как молодого гонщика, находящегося без сознания, вытаскивает из изуродованной машины его друг на месте инцидента в округе Манчестера Чеетам Хилл. Несмотря на то что он уехал дальше, тот возвращается, чтобы вынести своего друга. Жители ближайших домов рассказали, что слышали, как он сказал потерпевшему: "Тебе нужно убраться отсюда, пока не пришли федералы".
После этого парень, который не пострадал, попытался занести своего друга в машину, чтобы поскорее скрыться с места инцидента. Из-за того, что парень безжизненно повис, его другу было сложно запихнуть его в машину. Когда с горем пополам ему это удалось, он попытался завести машину, но попытка обернулась неудачей. Очевидцы говорят, что он в ярости начал прыгать на капоте, пытаясь запустить мотор.
За всей этой сценой наблюдал прохожий — его можно увидеть на противоположной стороне дороги. Сначала может разозлить, что он так безучастен к чужой беде, но позже он становится участником сцены. Когда один из гонщиков тащил другого, у того с ноги слетел башмак. Мужчина увидел это и решил проявить участие — закинул ботинок в машину, прежде чем они умчались прочь.
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