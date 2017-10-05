Стритрейсер вытащил друга из разбитого авто со словами "Едут федералы! Валим!"

Безрассудного водителя вытащили из обломков его искорёженной машины после того, как он врезался в дерево во время одной из гонок со своим другом. Эта драматичная сцена попала на камеры наружного наблюдения.

На видеозаписи видно, как молодого гонщика, находящегося без сознания, вытаскивает из изуродованной машины его друг на месте инцидента в округе Манчестера Чеетам Хилл. Несмотря на то что он уехал дальше, тот возвращается, чтобы вынести своего друга. Жители ближайших домов рассказали, что слышали, как он сказал потерпевшему: "Тебе нужно убраться отсюда, пока не пришли федералы".

После этого парень, который не пострадал, попытался занести своего друга в машину, чтобы поскорее скрыться с места инцидента. Из-за того, что парень безжизненно повис, его другу было сложно запихнуть его в машину. Когда с горем пополам ему это удалось, он попытался завести машину, но попытка обернулась неудачей. Очевидцы говорят, что он в ярости начал прыгать на капоте, пытаясь запустить мотор.

За всей этой сценой наблюдал прохожий — его можно увидеть на противоположной стороне дороги. Сначала может разозлить, что он так безучастен к чужой беде, но позже он становится участником сцены. Когда один из гонщиков тащил другого, у того с ноги слетел башмак. Мужчина увидел это и решил проявить участие — закинул ботинок в машину, прежде чем они умчались прочь.