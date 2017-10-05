Девушка в цилиндре и с усами затроллила Сенат США во время слушаний

Богатенький дядюшка Пеннибагс, тот самый усатый человечек из настольной игры "Монополия", стал настоящей звездой благодаря тому, что он засветился на всех фотографиях и видео с выступления главного исполнительного директора компании Equifax на слушании в сенате.

Женщина, одетая в костюм "талисмана" "Монополии", старалась попасть в кадр, держа своё лицо прямо над плечом Ричарда Смита, когда тот выступал на заседании Сената США, в данный момент расследующего преступление, в рамках которого были опубликованы личные данные 145 миллионов американцев.

После заседания та же эксцентричная мадам стала преследовать Смита и попыталась впихнуть ему сумку фальшивых денег, но тому удалось ускользнуть. Ответственность за троллинг взяла на себя группа адвокатов Public Citizen ("Публичный гражданин"), которая пристально следит за активностью в правительстве, сообщает New York Post.

Героиней этого дня стала Аманда Вернер, которая помимо денег раздавала карточки "Выход из тюрьмы". По её словам, она протестует против планов правительства ослабить защиту потребителей, которые ждут действий против банков и финансовых институтов.