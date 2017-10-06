Дайвер обнаружил на снимках с отдыха подводное привидение в форме скелета

Даррен Харрис рассказал The Sun, что обнаружил пугающий снимок лишь по возвращении домой и стал перебирать фотографии с отдыха.
Мы плавали вокруг рифа и делали много фото, чтобы проверить водонепроницаемый корпус моего телефона
Даррен Харрис
На снимке можно разглядеть приведение, которое напоминает огромный скелет. Судя по всему, пугающий силуэт возник лишь на мгновение — никто из находящихся рядом дайверов его не заметил.
Я увидел его только по возвращении в Великобританию и был жутко напуган. Я не верю в призраков и всё такое, но это действительно страшно
Даррен Харрис
- Популярные
- По времени