Владельцы ночного клуба хотят вернуть кошелёк девушке, тусившей там 30 лет назад

Эта история, которая произошла в Манчестере, подтверждает, что никогда не поздно сделать доброе дело. Владельцы одного из ночных клубов намерены вернуть кошелёк девушке, который она потеряла на вечеринке 30 лет назад.

Пропавший кошелёк с несколькими пенсами нашли в клубе Ritz в Манчестере за радиатором во время ремонта, пишет Daily Mail. Судя по запискам и фото внутри, он был утерян в 1980-х годах. Работники, обнаружившие находку, испытали чувство ностальгии и удивились тому, сколь многое поменялось за 30 лет. В кошелёк было вложено чёрно-белое фото, которое принадлежит Элизабет Саре Дейл, которая в те года была ещё подростком.

Помимо фотографии в кошельке хранилась карточка чеширских библиотек и музеев, карта резидентов галлереи Уитворта при университете Манчестера 1985–1986 годов и несколько чеков. Как только была сделана находка, сотрудники ночного клуба приняли решение во что бы то ни стало вернуть пропажу владелице. Они подсчитали, что сейчас ей должно быть около 50 лет.