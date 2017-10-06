"Я нанесла автозагар перед тренировкой, и теперь у меня на ноге логотип Adidas"

Ив из Фолкерка, Шотландия, выложила в своём "твиттере" забавную фотографию-предупреждение. Девушка продемонстрировала, что случается с теми, кто пользуется автозагаром перед спортивными тренировками. Запись Евы стала вирусной и вызвала живой отклик у пользователей соцсети.

Ив использовала автозагар, после чего надела легинсы Adidas. Фирменная надпись впитала крем, и девушка получила модные брендированные ноги.

that’s the last time a work out with tan on btw ahahah pic.twitter.com/1y291bdZYw — eve (@Evemallonxx) 1 октября 2017 г.

Запись Ив стала вирусной и собрала почти шесть тысяч ретвитов и 48 тысяч лайков. В комментариях к фото многие девушки рассказали, что попадали в подобную ситуацию с автозагаром, а пользовательница с ником Eden Chicken поделилась снимком собственной ноги с совершенно аналогичной надписью.

Разумеется, официальный аккаунт "Адидаса" в "Твиттере" не мог не отреагировать на такую необычную "рекламу" бренда.