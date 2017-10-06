"Я нанесла автозагар перед тренировкой, и теперь у меня на ноге логотип Adidas"

Ив использовала автозагар, после чего надела легинсы Adidas. Фирменная надпись впитала крем, и девушка получила модные брендированные ноги.
that’s the last time a work out with tan on btw ahahah pic.twitter.com/1y291bdZYw— eve (@Evemallonxx) 1 октября 2017 г.
Запись Ив стала вирусной и собрала почти шесть тысяч ретвитов и 48 тысяч лайков. В комментариях к фото многие девушки рассказали, что попадали в подобную ситуацию с автозагаром, а пользовательница с ником Eden Chicken поделилась снимком собственной ноги с совершенно аналогичной надписью.
hahahahah same✌ pic.twitter.com/K2c1ZvLOsD— Eden Chicken (@edenchickenxo) 2 октября 2017 г.
Разумеется, официальный аккаунт "Адидаса" в "Твиттере" не мог не отреагировать на такую необычную "рекламу" бренда.
Мы бы сказали, что это судьба. Время обзавестись тремя полосками, Ив. Мы следим за тобой.
We’d say it’s fate.— adidas (@adidas) 2 октября 2017 г.
Way to rep the Three Stripes, Eve. We see you.
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