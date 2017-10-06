Эта девушка изобрела гениальный способ борьбы с домогательствами с помощью селфи

Ноя Янсма из Амстердама создала в "Инстаграме" аккаунт Catcallers и туда выкладывает фото с преследователями, которые освистывали её на улице и делали непристойные предложения.

Молодой и симпатичной Ное Янсме надоело слышать постоянный свист от мужчин во время прогулок, и она решила начать борьбу с "маньяками" гуманным способом.

Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Сен 27 2017 в 12:58 PDT

Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Сен 20 2017 в 12:11 PDT

Во время очередного повышенного внимания со стороны мужчин девушка останавливалась и делала с ними селфи. Она не объясняла никак свои действия, но большинство мужчин позитивно реагировали на селфи и даже позировали.

Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Сен 14 2017 в 9:28 PDT

Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Сен 14 2017 в 8:32 PDT

Девушка создала учётную запись в "Инстаграме" под названием Catcallers, куда выкладывала фото со своими преследователями и описывала методы их домогательства. Всего за месяц на аккаунт Нои подписалось уже более 50 тыс. человек.

Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Сен 12 2017 в 10:11 PDT

Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Сен 5 2017 в 4:05 PDT

Я хочу уведомить женщин, что именно можно считать за домогательства. Странно, но когда я просила посмотреть мужчин в камеру, они улыбались Ноя Янсма

Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Сен 3 2017 в 10:43 PDT

Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Авг 30 2017 в 4:04 PDT

Публикация от dearcatcallers (@dearcatcallers) Авг 29 2017 в 6:33 PDT

В Нидерландах домогательства со стороны мужчин — явление довольно частое. Многие женщины не знают, как реагировать на грязные высказывания в свою сторону. Правительство намерено бороться с уличными маньяками, и с 1 января их будут наказывать штрафом в размере 190 евро.