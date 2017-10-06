Эта девушка изобрела гениальный способ борьбы с домогательствами с помощью селфи

Молодой и симпатичной Ное Янсме надоело слышать постоянный свист от мужчин во время прогулок, и она решила начать борьбу с "маньяками" гуманным способом.
Во время очередного повышенного внимания со стороны мужчин девушка останавливалась и делала с ними селфи. Она не объясняла никак свои действия, но большинство мужчин позитивно реагировали на селфи и даже позировали.
Девушка создала учётную запись в "Инстаграме" под названием Catcallers, куда выкладывала фото со своими преследователями и описывала методы их домогательства. Всего за месяц на аккаунт Нои подписалось уже более 50 тыс. человек.
Я хочу уведомить женщин, что именно можно считать за домогательства. Странно, но когда я просила посмотреть мужчин в камеру, они улыбались
Ноя Янсма
В Нидерландах домогательства со стороны мужчин — явление довольно частое. Многие женщины не знают, как реагировать на грязные высказывания в свою сторону. Правительство намерено бороться с уличными маньяками, и с 1 января их будут наказывать штрафом в размере 190 евро.
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