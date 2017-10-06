Магнат, у которого жена пытается отсудить $1,5 млрд: Наш брак был фейком...

Богатый бизнесмен утверждает, что его бывшая жена не имеет никаких прав на долю в 1,5 миллиарда долларов. Причина веская: юридически они никогда не были женаты.

Асиф Азиз, 40-летний бизнесмен из восточно-африканской страны Малави, утверждает, что ему и его так называемой жене Тагильде дали фальшивое свидетельство о браке, чтобы их ребёнок, которого они усыновили, мог получить паспорт, пишет Daily Mail. Магнат по прозвищу Уэст Энд (его он получил из-за своей недвижимости в Лондоне) требует у судьи отмены заявления о разводе.

Миссис Азиз, имеющая португальские корни, оспаривает этот иск, заявляя, что они были женаты. Она говорит о том, что они были вместе целых 20 лет, поэтому она совершенно справедливо имеет право на свою долю. Тагильда утверждает, что в 2002 году в Малави состоялась мусульманская церемония по заключению брака. Адвокат Афиса с ней не согласен и говорит, что церемонии не было и им был выдан поддельный сертификат для обоюдного удобства.

По словам защиты господина Азиза, они намеренно приобрели поддельное свидетельство о заключении брака, чтобы их ребёнку, усыновлённому в Великобритании, выдали паспорт. Защита бывшей супруги объявила своих оппонентов в создании засады. Она упирает на то, что в течение 20 лет мистер Азиз представлял Тагильду как свою супругу, а теперь, когда вопрос коснулся имущества, он от этого отрекается. Долю в полтора миллиарда долларов женщина и её адвокат считают справедливой. Слушание продолжается.