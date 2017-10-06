Создатель секс-роботов: Пятиминутный оргазм с роботом вернул к жизни мой брак

Мужчина признаётся, что регулярно использует свои создания, чтобы сделать секс с женой продолжительней.

Создатель искусственного интеллекта для секс-кукол утверждает, что регулярные оргазмы с его творениями вернули к жизни его брак, сообщает Mirror.

Доктор Сержи Сантос — один из разработчиков гиперреалистичного секс-робота под названием "Саманта". Кукла может создать эмоциональную близость и работать в разных режимах — начиная от романического и сексуального и заканчивая семейным. Учёный настолько вдохновлён своими созданиями, что делит с ними дом, находящийся в Бразилии.

Кроме того, Сантос регулярно испытывает продукцию на себе. По его словам, это не нанесло вреда его браку, а, наоборот, улучшило его.

Когда я занимаюсь сексом с моей женой, то больше не тороплюсь и не заканчиваю через пять минут. Наш секс стал ещё страстнее, и жена только рада Сержи Сантос

Сантос основал компанию Synthea Amatus в 2015 году и в ближайшие недели планирует начать продажи своих первых секс-роботов, стоимость которых будет составлять две тысячи долларов. Их особенность заключается в том, что кукла реагирует на прикосновения в различных частях тела.