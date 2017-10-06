Жена устала бороться с мужем и грозит разводом из-за того, что он дерётся во сне

У 60-летнего Ву из Тайчжуна, Тайвань, появилось нарушение сна ещё десять лет назад. Сперва мужчина просто разговаривал, а после начал распускать руки. После особенно сильного удара жена Ву обвинила его в домашнем насилии и пригрозила разводом, сообщает Mirror.

Ву обратился к врачам и выяснил, что у него довольно редкое расстройство фазы быстрого сна. Мозг мужчины не блокирует его движения во время отдыха, и он совершает движения из сна в реальности. Интересно, что исследования подтверждают слова супруги Ву: это расстройство в большей мере мешает не пациентам, а тем, кто спит рядом с ними.

Ву провёл несколько ночей в главном госпитале "Куанг Тянь", где специалисты записывали его поведение на камеру ночного видения. На кадрах видно, что во сне мужчина ведёт себя крайне активно: он машет руками и наносит удары невидимому противнику.

К счастью, расстройство фазы быстрого сна успешно лечится с помощью медикаментов. Врачи прописали Ву лекарство, благодаря которому тридцатилетний брак мужчины будет сохранён.