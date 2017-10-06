В Индонезии выпустили "Tinder для полигамных", где можно найти ещё одну жену

Как можно понять из названия приложения, AyoPoligami рассчитано на довольно узкую аудиторию, имеющую тем не менее широкий круг интересов и знакомств. The Mirror пишет, что с его помощью можно найти себе вторую жену — не следующую, а вторую, вдобавок к существующей. Кроме того, пользователи может общаться с другими мужчинами, имеющими схожие убеждения.
Это приложение уже успело вызвать неоднозначные мнения в мусульманском мире
Фото: © instagram.com/ayopoligami
Тем не менее аудитория для этого приложения уже нашлась. Например, в Индонезии полигамия не возбраняется, а многоженство разрешено по закону. Индонезиец может взять на поруки одновременно до четырёх жён.
Как и в "Тиндере", пользователь может просматривать профили остальных, делая свайп вправо или влево в зависимости от того, понравился ли ему человек или нет. Один из пользователей, Иус Юсуф Фасиях, многоженец с опытом установил себе это приложение ещё в апреле, когда оно только вышло. Он говорит, что в нём очень много тех, кто является начинающим полигамистом, и, конечно же, они ищут совета у мужчин с опытом. На вопросы журналистов, ищет ли он там себе третью жену, Фасиях ничего не ответил.
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