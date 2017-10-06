День учителя, который мы заслужили. Теперь иностранным языкам учат порнозвёзды

Если вы хотите выучить иностранный язык, но силы воли хватает только на просмотр порно, для вас есть решение. В Сети появились курсы французского, японского, испанского и английского языков, которые ведут порнозвёзды.

Помимо стандартных вещей, которым обучают преподаватели, — грамматика, лексикон, произношение — порноактрисы учат пользователей языку тела. Mirror сообщает, что на курсах под названием CamSoda обещают обучить говорить на чужом языке не только правильно, но и чувственно.

Представитель образовательного проекта говорит, что вне зависимости от того, чувственный это разговор или быстрый обмен стандартными репликами, частные преподаватели обучат желающих таким образом, который лучше всего им подходит. Каждая из учительниц одета в наряд, соответствующий стране, языку которой она учит. С каждой из них можно связаться при помощи сообщений.