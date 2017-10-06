"Меня называли гориллой из-за пятна на руке, а теперь мной гордится вся семья"

24-летняя певица Либби Молано из Колумбии родилась с огромным количеством родинок и тёмным волосатым пятном, полностью покрывающим её правую руку. Девушка рассказала, как ей удалось достичь успеха и перестать стесняться своей необычной особенности.

Либби Молано с двух лет знала, что отличается от других детей, но и её родители никогда не считали родимые пятна проблемой, и девочка не переживала из-за этой особенности. Всё изменилось, когда Либби пошла в школу — одноклассники сразу придумали ей множество прозвищ: Далматинец, Горилла, Рука Дьявола и т.д.

У детей самые честные и в то же время жестокие реакции в мире, и они меня изменили. Я видела, что они боялись и избегали меня Либби Молано

Либби не могла игнорировать реакцию людей. Родители по-прежнему говорили девочке, что она уникальна, но окружающим явно не нравилась её необычная внешность.

Я находилась в болезненном и запутанном состоянии, но понимала, что так не может продолжаться. Я решила стать своим собственным супергероем Либби Молано

Теперь Либби не скрывает свою руку и гордо демонстрирует её на фотосессиях. Семья и друзья полностью поддерживают девушку, которая стала профессиональной певицей. Либби призывает всех, кто обладает необычной внешностью, относиться к себе как к уникальному произведению искусства.