"Меня называли гориллой из-за пятна на руке, а теперь мной гордится вся семья"

Либби Молано с двух лет знала, что отличается от других детей, но и её родители никогда не считали родимые пятна проблемой, и девочка не переживала из-за этой особенности. Всё изменилось, когда Либби пошла в школу — одноклассники сразу придумали ей множество прозвищ: Далматинец, Горилла, Рука Дьявола и т.д.
У детей самые честные и в то же время жестокие реакции в мире, и они меня изменили. Я видела, что они боялись и избегали меня
Либби Молано
Либби не могла игнорировать реакцию людей. Родители по-прежнему говорили девочке, что она уникальна, но окружающим явно не нравилась её необычная внешность.
Я находилась в болезненном и запутанном состоянии, но понимала, что так не может продолжаться. Я решила стать своим собственным супергероем
Либби Молано
Теперь Либби не скрывает свою руку и гордо демонстрирует её на фотосессиях. Семья и друзья полностью поддерживают девушку, которая стала профессиональной певицей. Либби призывает всех, кто обладает необычной внешностью, относиться к себе как к уникальному произведению искусства.
Все мы Моны Лизы, по-своему совершенные и уникальные
Либби Молано
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