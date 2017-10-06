Жених отомстил невесте, показав гостям её измену вместо свадебного видео

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Жених отомстил невесте, показав гостям её измену вместо свадебного видео

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Парень из Сингапура узнал об измене невесты за несколько недель до свадьбы. Вместо того чтобы расторгнуть помолвку, он дождался торжества и опозорил неверную девушку перед всеми гостями, сообщает издание Mirror.

За несколько недель до свадьбы состоятельный бизнесмен из Сингапура нанял частного детектива, чтобы проследить за своей невестой. Жених заподозрил девушку в неверности и оказался прав: возлюбленная действительно встречалась с другим мужчиной и проводила с ним время в гостинице. Детектив, предоставивший жениху видеозапись измены, думал, что клиент отменит свадьбу, но такой вариант показался бизнесмену недостаточно изощрённым.

В день торжества обманутый мужчина включил для гостей классическое свадебное видео с фотографиями жениха и невесты. Внезапно романтический ролик прервался, и вместо него на экране появилась невеста с любовником. На кадрах было видно, как парочка заходит в гостиничный номер, и у собравшихся не осталось сомнений относительно цели этой встречи. После этого жених пожелал бывшей невесте "отправиться в ад" и покинул торжество.

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