Девушка с пулей в сердце выжила в Лас-Вегасе благодаря своему парню-пожарному

Девушка, которая попала под обстрел во время бойни в Лас-Вегасе, чудом выжила благодаря своему молодому человеку и некоторой помощи быстро среагировавших незнакомцев.

Кристина Киткэт, которой в честь её грядущего 30-летния подарили билеты, и её парень Келли Калберстон, как и многие другие, кто пошёл на фестиваль кантри-музыки в минувшее воскресенье, думали, что раздавшиеся неподалёку хлопки — это звуки фейерверка. New York Post передаёт слова парня, вспоминающего тот момент.

Я подумал, почему салют начали в такое странное время, а затем повернулся к Кристине и понял, что она не может дышать Келли Калберстон

Поскольку Келли — профессиональный огнеборец, он сразу же положил девушку на землю и начал применять навыки, которые приобрёл по ходу службы. К счастью, на помощь подоспели ещё двое мужчин, и втроём они отнесли Кристину в безопасное место. У неё из груди шла кровь, и Келли немного надавил ей на лёгкие, чтобы убедиться в том, что она дышит. Она повернулась к любимому, улыбнулась и сказала, что хочет спать. Тогда Келли начал убеждать её в том, чтобы она ни за что не засыпала, и тем самым ему удалось спасти ей жизнь.

Позже врачи сказали, что это настоящее чудо, что она не умерла. Пуля пробила ей руку и попала в сердце и лёгкое, где остались отверстия от выстрела. Чтобы оказать максимально квалифицированную помощь своей девушке, Келли создал страницу на GoFundMe, где неравнодушные пользователи помогли собрать 87 тысяч долларов. Кристине уже провели операцию на сердце, и сейчас её состояние не вызывает опасений. Врачи говорят, что её спасла любовь.