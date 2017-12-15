5 главных трендов в Instagram в 2017 году

Число ежедневных пользователей "Историй" в "Инстаграме" с января выросло в два раза и достигло 300 млн человек в день.

1. Текст на инстаграм-историях

Для тех, кто пока не в теме, вкратце поясним, что "Истории" в "Инстаграме" — это функция, позволяющая постить временные публикации, которые автоматически исчезают через 24 часа. Блогеры быстро поняли, что этот инструмент расширяет диапазон творчества и значительно помогает увеличить популярность.

Например, блогер Дженн Паллиан несколько раз добавляет "историю" на своей странице с разными подписями. Почему несколько раз? Первую публикацию могут посмотреть, но не придать значения. Второй пост уже притягивает внимание, так как подписчики задумываются. И так, добавляя разные подписи каждый раз, блогер интригует своих поклонников и тем самым вызывает у них интерес.

2. Слайд-шоу с двумя или несколькими почти одинаковыми фотографиями

Второй по популярности тренд — слайд-шоу на главной странице. Блогеры активно пользуются этой функцией. То есть у вас есть несколько фотографий, они вроде бы одинаковые, но всё равно хочется добавить все. Функция слайда отлично выручает в этой ситуации.

Особенно популярной стала идея выкладывать две фотографии в одном стиле, немного разные, но дополняющие друг друга.

3. Добавление последнего поста в "историю" в "Инстаграме"

Другой тренд также связан с разделом "Истории" — публикации последнего поста. Блогеры загружают новый пост на главной странице и хотят привлечь к нему как можно больше внимания. На главную страницу заходит не так много подписчиков, в то время как "история" сразу появляется сверху и предупреждает пользователей о том, что их любимый блогер сделал новую публикацию.

4. Отметки в публикациях других пользователей

Допустим, у вас несколько тысяч подписчиков, и ваши друзья безумно хотят добиться того же результата. Вы — лучшая реклама для них. Отмечаете на публикации их аккаунт и тем самым привлекаете внимание к их страницам.

5. Упоминание любимых магазинов в "Историях"

Упоминание адресов магазинов в "Историях" — это удобнейший рекламный инструмент для популярных блогеров. Им платят определённую сумму за рекламу бренда, а они носят определённую одежду или аксессуары и отмечают их названия у себя на странице. Пользователи видят, что за продукт, и покупают его. Кроме того, в "истории" видно, как много людей посмотрели тот или иной пост. Это позволяет понять, каков охват аудитории, и оценить эффективность рекламных вложений.