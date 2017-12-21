20 способов защитить ёлку от домашних животных

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20 способов защитить ёлку от домашних животных

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Новогодняя ёлка и домашнее животное — часто враги. Но есть нехитрые способы, которые как минимум не позволят им вступить в бой.

Креативное решение

<p>Фото ©Imgur/ <strong>lokitheredfox</strong></p>

Кошки ведь боятся пылесоса

<p>Фото ©reddit/ graysonbc</p>

Эта новогодняя ёлка готова ко всему

<p>Фото ©reddit/ jennthemermaid</p>

Дерево под надёжной защитой

<p>Фото ©Instagram/ nettegbg</p>

До ёлки точно не дотянуться

<p>Фото ©Facebook/ <strong>Cole &amp; Marmalade</strong></p>

Костюм Деда Мороза вместо смирительной рубашки

<p>Фото ©Reddit/ Hotroddeluxe86</p>

Идеальная ёлка для дома с кошками

<p>Фото ©boredpanda.com</p>

Лучшее решение — клетка!

<p>Фото ©Youtube/ <strong>Cole and Marmalade</strong></p>

Ещё один вариант

<p>Фото ©imgur.com</p>

Почему обязательно ёлка? Кактус тоже может быть новогодним деревом!

<p>Фото ©Instagram/ heatherdiannecook</p>

Пылесос может быть и подставкой

<p>Фото ©Instagram/ <strong>coleandmarmalade</strong></p>

Такую ёлку можно просто убрать в гараж и достать на следующий год в готовом виде

<p>Фото ©boredpanda.com</p>

А пёс, кажется, гордится ёлкой!

<p>Фото ©Instagram/ <strong>dogloverstore</strong></p>

Идеальный вариант!

<p>Фото ©Instagram/ <strong>mysweetrockingchair</strong></p>

Под замком, в целости и сохранности

<p>Фото ©boredpanda.com</p>

Если дома слишком опасно, всегда есть балкон

<p>Фото ©boredpanda.com</p>

На худой конец можно просто прикрыть ёлку

<p>Фото ©Twitter/ MortKat</p>

Пожалуй, самый нестандартный способ решения проблемы

<p>Фото ©boredpanda.com</p>

Вряд ли стулья чем-то помогут, но попробовать стоит

<p>Фото ©boredpanda.com</p>

На тот случай, если не жаль дерева, но жаль игрушки

<p>Фото ©boredpanda.com</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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