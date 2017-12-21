20 способов защитить ёлку от домашних животных

Креативное решение
Кошки ведь боятся пылесоса
Эта новогодняя ёлка готова ко всему
Дерево под надёжной защитой
До ёлки точно не дотянуться
Костюм Деда Мороза вместо смирительной рубашки
Идеальная ёлка для дома с кошками
Лучшее решение — клетка!
Ещё один вариант
Почему обязательно ёлка? Кактус тоже может быть новогодним деревом!
Пылесос может быть и подставкой
Такую ёлку можно просто убрать в гараж и достать на следующий год в готовом виде
А пёс, кажется, гордится ёлкой!
Идеальный вариант!
Под замком, в целости и сохранности
Если дома слишком опасно, всегда есть балкон
На худой конец можно просто прикрыть ёлку
Пожалуй, самый нестандартный способ решения проблемы
Вряд ли стулья чем-то помогут, но попробовать стоит
На тот случай, если не жаль дерева, но жаль игрушки
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